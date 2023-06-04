Бобровский — о поражении в первой игре финала Кубка Стэнли: я провёл солидный матч

Российский голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал поражение в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».

«Это лишь первая игра, будет длинная серия. Мы играем, учимся и идём дальше. Я играл в хороший хоккей и провёл солидную игру. У них было много хороших голевых моментов, и это было весело», — цитирует Бобровского пресс-служба НХЛ.

Встреча в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершилась со счётом 5:2.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Вегаса». Следующая игра состоится 6 июня.

Ранее сообщалось, что хоккеистам «Вегаса» дадут бесплатный доступ в стрип-клуб в случае победы в Кубке Стэнли.