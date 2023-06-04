В НХЛ рассказали, что Ничушкин не будет наказан из-за инцидента с пьяной девушкой
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«НХЛ не ведёт расследование инцидента с Валерием Ничушкиным. «Колорадо» отреагировал на него надлежащим образом, хоккеист имеет право играть», — сообщил Дэйли.
Ничушкин 23 апреля после матча с «Сиэтл Кракен» (6:4) покинул расположение «Колорадо» по личным причинам. Позднее стало известно, что отсутствие игрока в заявке команды связано с инцидентом, который произошёл в отеле с девушкой в нетрезвом состоянии. Уголовное расследование по данному инциденту не ведётся. В полицейском отчёте отмечается, что женщина сама ударила врача команды, но тот не захотел выдвигать обвинения.
Ранее полиция Сиэтла опубликовала видео с пьяной украинкой из номера хоккеиста Ничушкина.