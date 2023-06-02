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Полиция Сиэтла опубликовала видео с пьяной украинкой из номера хоккеиста Ничушкина

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Департамент полиции Сиэтла опубликовал видео с нательных камер офицеров, которые прибыли в отель, где в гостиничном номере российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина была обнаружена девушка в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Полиция Сиэтла опубликовала видео с пьяной украинкой из номера хоккеиста Ничушкина
  • Gettyimages.ru

Хоккеист не появляется ни в одной из 20-минутных записей с камер. Также на одном из видео в кадр попала женщина на носилках скорой помощи, которая несколько раз повторила, что человек, с которым она была, забрал её паспорт и является плохим, но ни разу не назвала по имени.

Ничушкин 23 апреля после матча с «Сиэтл Кракен» (6:4) покинул расположение «Колорадо» по личным причинам. Позднее СМИ сообщили, что отсутствие Ничушкина в заявке команды связано с «инцидентом с алкоголем». 28 апреля стало известно, что уголовное расследование по данному инциденту не ведётся. В полицейском отчёте отмечается, что женщина ударила врача команды, но тот не захотел выдвигать обвинения.

Ранее сообщалось, что Ничушкин продолжит выступать за клуб НХЛ «Колорадо».

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