СЭ: Ничушкин продолжит выступать за «Колорадо»

Нападающий Валерий Ничушкин продолжит выступать за клуб НХЛ «Колорадо».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что этот вопрос никогда не ставился под сомнение внутри клуба, несмотря на историю, произошедшую по ходу плей-офф.

Пресс-служба «Колорадо» сообщила, что Ничушкин 23 апреля после матча с «Сиэтл Кракен» (6:4) покинул расположение клуба по личным причинам.

В сезоне-2022/23 НХЛ россиянин провёл 53 матча и записал на свой счёт 47 очков. Его показатель полезности — «+15».

Ранее сообщалось, что в номере хоккеиста Ничушкина обнаружили пьяную девушку.