Быков предложил показывать Кубок Гагарина вместо Кубка Стэнли

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков считает, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) — слишком политизированная организация.

«Мы должны больше пропагандировать нашу лигу, наш хоккей и наш спорт. Лучше возить по городам Кубок Гагарина. Почему-то американские и канадские игроки не возят Кубок Гагарина к себе», — цитирует Быкова РИА Новости.

Экс-главный тренер московского ЦСКА дал понять, что для него НХЛ потеряла уважение.

«Они создали прецеденты, когда нашим игрокам на международной арене не дают проявить себя. Для меня НХЛ больше не существует. Они делают все только в своих интересах», — добавил Быков.

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли 2 июня заявил, что российские игроки не смогут привезти Кубок Стэнли в Россию летом 2023 года.

В финале Кубка Стэнли сыграют «Флорида Пантерз» и «Вегас Голден Найтс», в которых выступают российский вратарь Сергей Бобровский и форвард Иван Барбашёв соответственно. При победе любой из команд трофей получит россиянин.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок.

Обладателем Кубка Гагарина в 2023 году стал московский ЦСКА.

Ранее журналист Горд Миллер заявил, что в IIHF не ждут скорого возвращения сборной России на международную арену.