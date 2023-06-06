Ассист Барбашёва, замена Бобровского и 148 минут штрафа: «Вегас» разгромил «Флориду» во втором матче финала Кубка Стэнли

Иван Барбашёв признан второй звездой очередной встречи финала Кубка Стэнли с «Флоридой». Российский форвард «Вегаса» поучаствовал в разгроме соперника, сделав голевую передачу, и продлил свою результативную серию до четырёх матчей. Главному тренеру «Пантерз» Полу Морису в середине игры даже пришлось отправить в раздевалку Сергея Бобровского, который к тому моменту пропустил уже четыре шайбы. Противостояние изобиловало стычками и нарушениями правил: на двоих команды заработали 148 минут штрафа.

Финальная серия Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Вегасом» пока складывается не лучшим образом для команды Сергея Бобровского. «Пантерз» уступил во второй встрече подряд с разгромным счётом 2:7 и пропустил за два противостояния уже 12 шайб.

Конечно, совсем не такого старта ждали от своей команды болельщики «Флориды». Однако ключевую роль в успехе подопечных Пола Мориса ранее играл российский голкипер, который в плей-офф начал творить чудеса, совершая невероятные сейвы.

Увы, в решающей серии вратарь пока никак не может проявить себя и яркими действиями подарить уверенность партнёрам. В первом матче соперник нанёс по его воротам 33 броска и забросил четыре шайбы. В этот раз для такого же результата хоккеистам «Вегаса» потребовалось всего 13 попыток, после чего главный тренер «Пантерз» решил заменить Бобровского на Алекса Лайона. Произошло это в середине второго периода — на 28-й минуте.

Столь удручающая для Сергея статистика — заслуга в том числе и «Голден Найтс». Хоккеисты грамотно закрывают россиянина, мешая ему вовремя среагировать на броски. Так, нападающий Джонатан Маршессо открыл счёт в большинстве, воспользовавшись тем, что Марк Стоун оказался перед Бобровским. В то же время Морис обратил внимание на не лучшие действия защитников «Флориды» у своих ворот.

«Мы можем играть немного лучше перед нашим голкипером. Он был невероятен. Я убрал его со льда, чтобы он отдохнул», — заявил наставник после встречи. При этом специалист подчеркнул: у команды много других проблем, а действия Бобровского на льду беспокоят его меньше всего.

Если Сергей вряд ли может записать себе в актив последние матчи, то его соотечественник Иван Барбашёв, напротив, продолжает улучшать статистику. Россиянина признали второй звездой встречи с «Флоридой». Лучше проявил себя лишь Маршессо, отметившийся дублем и ассистом.

В противостоянии с «Пантерз» Барбашёв записал на свой счёт очередную голевую передачу — вторую в финале и 11-ю в плей-офф. Он продлил результативную серию до четырёх матчей (1 + 3). Всего россиянин заработал 17 очков и давно обновил личный рекорд по данному показателю в одном розыгрыше Кубка Стэнли. В 2019 году хоккеист набрал шесть очков в 25 матчах за «Сент-Луис Блюз».

В этот раз Барбашёв поучаствовал во втором голе «Вегаса». Он сделал всё возможное, чтобы впервые в плей-офф отличился Алек Мартинес. Маршессо поборолся за шайбу у борта и отдал её россиянину, а тот увидел накатывающего в зону вбрасывания американца, которого не охранял никто из соперников. Защитник сильно щёлкнул по воротам, не оставив Бобровскому шансов.

Отметился Иван в этом матче и силовыми действиями. Россиянин отправил в раздевалку одного из самых жёстких защитников лиги, Радко Гудаса, завалив хоккеиста на лёд мощным ударом правым плечом. После столкновения чех в игру не вернулся, проведя на льду всего две минуты и 11 секунд. Как пошутил потом Мартинес, после эпизода он подъехал к россиянину и спросил, не ел ли тот гвозди на завтрак, — столь эффектным получился приём.

Барбашёв поучаствовал и в небольшой потасовке после того, как один из лидеров «Флориды», Мэттью Ткачук, в конце второго периода сбил с ног Джека Айкела. Причём у хоккеиста «Вегаса» даже слетел шлем. Россиянин и американец в результате покинули лёд на 12 минут, что также можно назвать своеобразным рекордом для отечественного спортсмена. За весь плей-офф он удалялся всего один раз — в четвертьфинальном матче с «Виннипегом».

Впрочем, встреча в Вегасе в этот раз изобиловала неспортивным поведением, ведь цена каждой победы очень высока. За игру на двоих команды заработали 148 минут штрафа: 64 у «Голден Найтс» и 84 — у «Пантерз». Это второй результат в истории финалов Кубка Стэнли. Рекорд по данному показателю был установлен в 1986 году в противостоянии «Монреаля» и «Калгари» — 176 минут. На момент финальной сирены на скамейке «Флориды» оставалось всего шесть хоккеистов.

Не менее ожесточённая борьба ждёт коллективы и в следующем матче. «Пантерз» не собирается сдаваться. Клуб уже возвращался в текущем сезоне с 1-3 в серии с «Бостоном», о чём после игры напомнил форвард Антон Лунделль.

«Мы по-прежнему верим в себя. Мы проигрываем 0-2, но это ещё не конец. Мы хотим отдохнуть, восстановиться и подготовиться к выходу на домашний лёд. Мы получим уйму энергии от наших болельщиков дома», — заявил финский нападающий.