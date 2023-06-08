Главный тренер «Вашингтона» Карбери: Овечкин сосредоточен только на результатах команды

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери поделился мнением о российском капитане команды Александре Овечкине.

«Когда мы беседовали, весь разговор был сосредоточен на теме команды. О том, как мы собираемся побеждать. Это особое качество Алекса, которое делает его таким выдающимся лидером и таким великолепным спортсменом», — заявил Карбери в эфире Elliot In The Morning.

Карбери сменил на этом посту Питера Лавиолетта, контракт с которым был расторгнут 15 апреля.

В сезоне-2022/23 «столичные» набрали 80 очков в 82 матчах регулярного чемпионата. Команда впервые с 2014 года не смогла выйти в плей-офф лиги. Овечкин провёл 73 матча, в которых набрал 75 очков (42 + 33). Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 822 шайбы за карьеру. Лидером является Уэйн Гретцки (894).

Ранее Овечкин принял решение подать заявку в Роспатент на регистрацию фразы «I'm okay. Russian machine never breaks».