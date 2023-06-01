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Овечкин хочет запатентовать фразу о «русской машине»

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял решение подать заявку в Роспатент на регистрацию фразы «I'm okay. Russian machine never breaks».

Как сообщает Adindex, в заявке указаны более десяти классов МКТУ. Они позволяют брендировать продукты питания, сувениры, академии обучения, одежду, амулеты.

Уточняется, что случае одобрения заявки использование выражения без согласия Овечкина будет запрещено.

Данную фразу российский форвард произнёс в 2006 году, в начале второго сезона НХЛ. Тогда Овечкин упал на лёд после броска защитника «Вашингтон Кэпиталз» Шона Моррисонна. На следующий день Овечкин ответил журналистам на вопрос о своём состоянии: «Я в порядке. Русская машина не ломается».

Россиянин в сезоне-2022/23 провёл 73 матча, в которых набрал 75 очков (42 + 33). Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 822 шайбы за карьеру. Лидером является Уэйн Гретцки (894).

Ранее Овечкин отметил плюсы в непопадании «Вашингтона» в плей-офф НХЛ.

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