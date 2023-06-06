Тренер «Флориды» верит, что Бобровский будет готов к третьему матчу финала Кубка Стэнли

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Пол Морис выразил уверенность, что российский голкипер Сергей Бобровский успеет восстановить психологическое состояние после неудачного второго матча финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».

«Я абсолютного уверен, что Бобровский сможет вернуть себе уверенность к третьей игре», — цитирует Мориса журналист Люк Фокс в Twitter.

Вторая встреча в Парадайзе «Ти-Мобайл Арене» завершилась со счётом 7:2 в пользу «Голден Найтс». Таким образом, «Вегас» одержал вторую победу и ведёт в серии — 2-0. Следующий матч пройдёт 9 июня во Флориде. Бобровский был заменён после того, как пропустил четыре шайбы.

Российский голкипер в текущем плей-офф провел 16 игр, одержал 11 побед (92,5% в среднем отраженных бросков). Бобровский также записал на свой счет один сухой матч.

Ранее сообщалось, что Иван Барбашёв признан второй звездой матча с «Флоридой» в финальной серии Кубка Стэнли.