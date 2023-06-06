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Тренер «Флориды» верит, что Бобровский будет готов к третьему матчу финала Кубка Стэнли

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Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Пол Морис выразил уверенность, что российский голкипер Сергей Бобровский успеет восстановить психологическое состояние после неудачного второго матча финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».
Тренер «Флориды» верит, что Бобровский будет готов к третьему матчу финала Кубка Стэнли
  • Gettyimages.ru

«Я абсолютного уверен, что Бобровский сможет вернуть себе уверенность к третьей игре», — цитирует Мориса журналист Люк Фокс в Twitter.

Вторая встреча в Парадайзе «Ти-Мобайл Арене» завершилась со счётом 7:2 в пользу «Голден Найтс». Таким образом, «Вегас» одержал вторую победу и ведёт в серии — 2-0. Следующий матч пройдёт 9 июня во Флориде. Бобровский был заменён после того, как пропустил четыре шайбы.

Российский голкипер в текущем плей-офф провел 16 игр, одержал 11 побед (92,5% в среднем отраженных бросков). Бобровский также записал на свой счет один сухой матч.

Ранее сообщалось, что Иван Барбашёв признан второй звездой матча с «Флоридой» в финальной серии Кубка Стэнли.

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