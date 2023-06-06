Барбашёв: «Вегас» доходил до финала и раньше, но проиграл

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв высказался о матче финала плей-офф НХЛ с «Флорида Пантерз».

«Команда доходила до финала и раньше, но проиграла. Поэтому мы считаем, что это должен быть наш год. Вся команда просто играет, чтобы победить, все голодны. А когда все голодны, вы действительно хотите победить. Это то, что мы делаем», — приводит слова Барбашёва пресс-служба НХЛ.

Встреча в Парадайзе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершилась со счётом 7:2.

В составе победителей результативной передачей отметился российский нападающий Иван Барбашёв.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Вегаса». Следующий матч пройдёт 9 июня.

Ранее нападающий «Локомотива» Артём Дзюба сравнил себя с вратарём «Флорида Пантерз» Сергеем Бобровским.