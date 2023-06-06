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Дзюба: я в хоккее — Сергей Бобровский на максималках

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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба сравнил себя с вратарём «Флорида Пантерз» Сергеем Бобровским.
Дзюба: я в хоккее — Сергей Бобровский на максималках
  • РИА Новости

«Мне нравится дело голкипера. Я на коньках сам не очень, но благодаря росту и габаритам вставал на колени, закрывал рамку, и всё было прекрасно. Так и напишите: Артём Дзюба в хоккее — это страж ворот. Я — Сергей Бобровский на максималках», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

25 мая «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с Дзюбой до 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в десяти матчах за железнодорожников в чемпионате России.

4 июня форвард был признан самым медийным футболистом РПЛ сезона-2022/23.

Ранее Дзюба заявил, что благоприятная атмосфера в команде влияет на его результативность.

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