Дзюба: я в хоккее — Сергей Бобровский на максималках

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба сравнил себя с вратарём «Флорида Пантерз» Сергеем Бобровским.

«Мне нравится дело голкипера. Я на коньках сам не очень, но благодаря росту и габаритам вставал на колени, закрывал рамку, и всё было прекрасно. Так и напишите: Артём Дзюба в хоккее — это страж ворот. Я — Сергей Бобровский на максималках», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

25 мая «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с Дзюбой до 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в десяти матчах за железнодорожников в чемпионате России.

4 июня форвард был признан самым медийным футболистом РПЛ сезона-2022/23.

Ранее Дзюба заявил, что благоприятная атмосфера в команде влияет на его результативность.