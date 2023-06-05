Дзюба: когда прекрасный цветок попадает в ухоженный сад, он начинает цвести

Нападающий столичного «Локомотива» Артём Дзюба заявил, что благоприятная атмосфера в команде влияет на его результативность.

«Всё зависит от магии команды. У нас потрясающий тренер и фантастические игроки. Когда прекрасный цветок попадает в ухоженный сад, то начинает цвести», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

25 мая «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с Дзюбой до конца сезона-2023/24. В нынешнем сезоне нападающий забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в десяти матчах за железнодорожников в чемпионате России.

4 июня форвард был признан самым медийным футболистом РПЛ сезона-2022/23.

Ранее главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением о Дзюбе.