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Барбашев признался, что узнал о переходе в «Вегас» из соцсетей

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Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв рассказал, как узнал о своём обмене по ходу сезона.
Барбашев признался, что узнал о переходе в «Вегас» из соцсетей
  • AP

«Если честно, я узнал о своём обмене в «Вегас» из Twitter. Услышал, как кричит моя жена, потом посмотрел пост в своём телефоне, подумал: «Ну, окей». Но «Вегас» оказался особенным местом, я был очень впечатлён», — цитирует игрока сайт клуба.

«Вегас» одержал победу над «Флорида Пантерз» в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ со счётом 9:3. Таким образом, команда выиграла в серии (4-1) и стала обладателем Кубка Стэнли.

Для россиянина победа в турнире стала второй. Впервые он побеждал в Кубке Стэнли, выступая за «Сент-Луис Блюз».

Ранее Сергей Бобровский завершил выступление в финале Кубка Стэнли с личным антирекордом.

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