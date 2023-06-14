Барбашев признался, что узнал о переходе в «Вегас» из соцсетей
- AP
«Если честно, я узнал о своём обмене в «Вегас» из Twitter. Услышал, как кричит моя жена, потом посмотрел пост в своём телефоне, подумал: «Ну, окей». Но «Вегас» оказался особенным местом, я был очень впечатлён», — цитирует игрока сайт клуба.
«Вегас» одержал победу над «Флорида Пантерз» в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ со счётом 9:3. Таким образом, команда выиграла в серии (4-1) и стала обладателем Кубка Стэнли.
Для россиянина победа в турнире стала второй. Впервые он побеждал в Кубке Стэнли, выступая за «Сент-Луис Блюз».
Ранее Сергей Бобровский завершил выступление в финале Кубка Стэнли с личным антирекордом.