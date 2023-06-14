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Бобровский о поражении в финале: всё равно это большой шаг для нас

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Российский вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский отреагировал на поражение своей команды в финале Кубка Стэнли от «Вегас Голден Найтс».

«Это всё равно большой шаг для нас. Не только потому, что мы столькому научились за последние два месяца, но и потому, как близки мы стали с друг другом. Мы вместе выигрывали и вместе проигрывали», — сказал Бобровский после матча.

«Вегас» одержал победу над «Флоридой» в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ со счётом 9:3. Таким образом, команда выиграла в серии (4-1) и стала обладателем Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что Иван Барбашёв стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.

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