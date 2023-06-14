Нападающий «Вегаса» Маршессо заявил, что нет ничего лучше победы в Кубке Стэнли

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо отреагировал на победу своей команды в Кубке Стэнли.

«Это одна из тех вещей, ради которых ты работаешь всю жизнь. Мы невероятно довольны нашей командой, мы бились весь год, я очень счастлив. Нет ничего лучше этого. Я так горд, что у нас получилось сделать это дома», — сказал после матча Маршессо.

«Вегас» одержал победу над «Флоридой» в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ со счётом 9:3. Таким образом, команда выиграла в серии (4-1) и стала обладателем Кубка Стэнли.

Маршессо был признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что Иван Барбашёв стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.