Вслед за Нурмагомедовым: Махачев сместил Джонса и возглавил сводный рейтинг UFC

Ислам Махачев поднялся на первую строчку в обновлённом рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий. Чемпион в лёгком весе обошёл обладателя титула в тяжёлом дивизионе Джона Джонса и повторил достижение Хабиба Нурмагомедова, который первым из россиян удостоился такой чести. Однако не совсем понятно, почему 32-летний спортсмен вышел в лидеры только сейчас, ведь вторую победу над Александером Волкановски он одержал ещё в конце октября.

7 ноября 2023 года войдёт в историю российских смешанных единоборств. В этот день пресс-служба UFC опубликовала обновлённый рейтинг, в котором первое место вне зависимости от весовых категорий занял Ислам Махачев. Действующий чемпион в лёгком дивизионе сместил с этой позиции легендарного Джона Джонса и повторил достижение Хабиба Нурмагомедова. Напомним, что до Орла ни одному российскому спортсмену не удавалось добиться такого успеха.

На эту новость мгновенно отреагировали как сам одноклубник и по совместительству бывший наставник Махачева, так и менеджер Хабиба. Нурмагомедов назвал это событие легендарным, а Али Абдель-Азиз — историей, особенно отметив тот факт, что два короля pound-for-pound являются уроженцами одного города и учились в одной школе. Он также сказал пару тёплых слов об отце Хабиба, Абдулманапе, благодаря которому оба добились таких высот.

Действительно, в последнее время отрицать величие Махачева стало предельно сложно. Если после первой схватки с Александером Волкановски у кого-то оставались сомнения в его состоятельности, то победа во второй ясно дала понять: россиянин по праву удерживает титул в категории 70,3 кг и входит в число лучших бойцов планеты. Даже изначально скептически относившийся к нему экс-чемпион в среднем весе Роберт Уиттакер признал, что недооценил Ислама, и попросил за это прощения. А боссы исправили недоразумение, возникшее после турнира в Перте: тогда Ислам пусть и решением судей, но взял верх над первым номером P4P и имел все основания обойти его в списке, но по непонятным причинам остался вторым.

Однако абсолютно все рейтинги весьма субъективны. И даже нынешнее положение дел в объединённой табели о рангах вполне может вызывать вопросы. Да, триумф в дуэли с Волкановски вполне мог стать решающим фактором и дать основания поставить Махачева выше спортсмена, вычистившего полулёгкий дивизион и пять раз отстоявшего пояс. Пусть даже резюме Ислама выглядело менее впечатляюще.

Но чтобы взобраться на вершину, Махачеву было необходимо обойти Джона Джонса — чемпиона в двух весовых категориях и рекордсмена UFC по числу побед в титульных поединках (15) и защит пояса (11), а также по времени пребывания в том самом списке P4P. В общей сложности Джонс находился в нём более 1600 дней, а возглавлял его шесть раз. И в этом случае не приходилось рассчитывать как на выявление сильнейшего в октагоне, так и на то, что россиянин в обозримом будущем сможет похвастаться более внушительными достижениями. Ведь на данный момент он лишь трижды выигрывал в битвах за трофей и дважды отстаивал его.

Поэтому возникал вопрос: какими критериями руководствовались журналисты (а именно на основании их голосов якобы формируется этот список), когда ставили Махачева на первую строчку? Можно предположить, что основанием стала досрочная победа над Волкановски, поставившая точку в истории их противостояния. Но если это действительно так, то почему он обогнал Джонса именно сейчас, а не в конце октября, сразу после шоу в Абу-Даби? Тогда Ислам подвинул лишь самого Александера, а на вершину подняться не смог.

Быть может, всё дело в травме Джонса, которая не только стала причиной срыва боя со Стипе Миочичем на турнире в Нью-Йорке, но и вывела его из игры примерно на восемь месяцев? Таким образом, к моменту его возможного возвращения в активе Джона будет значиться лишь одна проведённая схватка с февраля 2020-го. И такая пассивность вполне могла сподвигнуть провести ротацию на вершине.

Также по теме В ожидании серии реваншей: что ждёт Махачева, Чимаева и Анкалаева после UFC 294 Ислам Махачев выразил желание перейти в полусредний дивизион после победы над Александером Волкановски на UFC 294, но, скорее всего,...

Проблема в том, что чётких критериев для формирования перечня сильнейших вне зависимости от веса до сих пор нет. Если перестановки внутри дивизионов в большинстве случаев выглядят вполне логично, так как совершаются на основании результатов поединков, то в P4P они зачастую вызывают споры. Ведь крайне сложно сравнивать между собой никогда не встречавшихся в очной схватке спортсменов, особенно когда нет чёткого понимания, чем именно руководствоваться.

Если брать за основу нынешнее состояние, активность и доминирование в клетке, то тот же Джонс вряд ли имел право вернуться на лидирующие позиции даже после триумфа в дуэли с Сирилом Ганом: ведь к этому моменту он не дрался три года. Если же во главе угла стоят заслуги за всю карьеру, то выигрыш у Волкановски не должен был помочь Махачеву потеснить Джонса.

В итоге отсутствие прозрачности и понятной логики очень сильно бьёт по престижу этого звания. Нечто похожее в последние годы произошло и с «Золотым мячом» в футболе. Безусловно, мало кто сомневался в триумфе Лионеля Месси в 2023-м, но насколько это было бесспорно? Если оставить в стороне чемпионат мира в Катаре, то аргентинец смотрелся не так ярко, особенно на фоне того же Эрлинга Холанда. Тот наколотил 64 гола во всех соревнованиях (включая матчи сборных) и помог «Манчестер Сити» оформить требл. Да и свою награду за блестящее выступление на мундиале аргентинец уже получил.

Поэтому с оправданностью лидерства Махачева можно спорить, но нельзя не отметить изменения в отношении к нему со стороны коллег, болельщиков и СМИ. Если после первой дуэли с Волкановски многие в Исламе всё ещё сомневались, то сейчас об этом нет и речи. Ислам добился уважения, и пусть пока он не котируется на уровне Хабиба, но явно к этому стремится. И очередной шаг на пути к этому Махачев может сделать уже весной 2024-го. Как сообщил Абдель-Азиз журналисту ESPN Бретту Окамото, россиянин вернётся в клетку не раньше начала марта.