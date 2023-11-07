Немков — о первом месте Махачева в рейтинге UFC: он лучший в доминирующем стиле

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков высказался о первом месте россиянина Ислама Махачева в рейтинге организации вне зависимости от весовых категорий (P4P).

«Это заслуженное место для него. Я думаю, что он явно лучший в доминирующем стиле. Выиграл пояс, защитил его. Он дерётся часто и показывает высокий уровень, поэтому я согласен, что в рейтинге его место именно там», — цитирует Немкова «Спорт-Экспресс».

7 ноября стало известно, что Махачев возглавил рейтинг UFC P4P.

С первой на вторую строчку сместился американский боец Джон Джонс, который получил травму и не сможет провести поединок с соотечественником Стипе Миочичем на UFC 295. Тройку замкнул австралиец Александер Волкановски.

Напомним, что 21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

Ранее Нурмагодедов поздравил Махачева с первым местом в рейтинге P4P от UFC.