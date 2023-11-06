Уайт опроверг слухи о бое Махачева и Оливейры в январе

Президент UFC Дана Уайт заявил, что россиянин Ислам Махачев не подерётся с бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире промоушена в январе.

Как сообщает журналист Бретт Окамото, Уайт отметил, что Оливейра является главным претендентом на бой с россиянином.

«Поединок состоится, только когда оба бойца будут готовы», — сказал президент UFC.

Напомним, что Оливейра из-за травмы снялся с титульного боя на турнире UFC 294 с Махачевым.

21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

Ранее менеджер заявил, что Оливейра не заслужил бой с Махачевым.