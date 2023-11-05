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Менеджер заявил, что Оливейра не заслужил бой с Махачевым

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Менеджер бойца смешанных единоборств (MMA) Ислама Махачева Али Абдель-Азиз заявил, что бразилец Чарльз Оливейра не заслужил бой с россиянином.
Менеджер заявил, что Оливейра не заслужил бой с Махачевым
  • Gettyimages.ru

«Оливейра не заслуживает ничего. Джастин Гэтжи следующий», — написал Абдель-Азиз.

Напомним, что Оливейра из-за травмы снялся с титульного боя на турнире UFC 294 с Махачевым.

21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

Ранее менеджер опроверг информацию о реванше Махачева против Оливейры в январе 2024 года.

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