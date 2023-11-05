Менеджер заявил, что Оливейра не заслужил бой с Махачевым
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«Оливейра не заслуживает ничего. Джастин Гэтжи следующий», — написал Абдель-Азиз.
Напомним, что Оливейра из-за травмы снялся с титульного боя на турнире UFC 294 с Махачевым.
21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.
Ранее менеджер опроверг информацию о реванше Махачева против Оливейры в январе 2024 года.