Менеджер опроверг информацию о реванше Махачева против Оливейры в январе 2024 года

Менеджер российского бойца смешанных единоборств (MMA), чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева Али Абдель-Азиз опроверг информацию касательно возможного поединка с бразильцем Чарльзом Оливейрой в январе 2024 года.

«Фейковые новости, что Ислам будет драться с Оливейрой в январе. Ребята, прошу вас, не слушайте людей, у которых даже нет аккредитации на турниры UFC», — написал Абдель-Азиз в социальных сетях.

Напомним, что Оливейра из-за травмы снялся с титульного боя на турнире UFC 294 с Махачевым.

21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

Ранее сообщалось, что поединок Махачева и Оливейры может возглавить турнир UFC 297.