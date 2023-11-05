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Хельвани: поединок Махачева и Оливейры может возглавить турнир UFC 297

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Бой между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой может стать главным на турнире UFC 297.

Как сообщает журналист Ариэль Хельвани в социальной сети X, схватка между Махачевым и Волкановски может состояться 20 января в рамках турнира UFC 297, который пройдёт в Торонто. 

По информации источника, на данный момент такой вариант не является окончательным, но рассматривается.

Напомним, что Оливейра из-за травмы снялся с титульного боя на турнире UFC 294 с Махачевым.

21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

Ранее боец UFC Уиттакер извинился перед Махачевым после его победы над Волкановски.

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