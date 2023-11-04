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Боец UFC Уиттакер извинился перед Махачевым после его победы над Волкановски

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Австралийский боец смешанных единоборств (MMA) Роберт Уиттакер принёс извинения чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянину Исламу Махачеву за то, что недооценил его в поединке с австралийцем Александером Волкановски.
Боец UFC Уиттакер извинился перед Махачевым после его победы над Волкановски
  • Gettyimages.ru

«Извиняюсь, что я недооценил заслуги Ислама в том, как он победил Волкановски. Это было не то, что я хотел сделать, пусть это и звучало именно так. Я прошу прощения за это», — приводит слова Уиттакера BJ Penn.

Боец отметил, что не умаляет заслуг 32-летнего россиянина.

«Махачев расправился с парнем, который доставил ему уйму проблем в первом бою. Адаптировался к смене соперника. То, что Ислам сделал той ночью, просто невероятно», — сказал он.

Махачев победил Волкановски техническим нокаутом в первом раунде турнира UFC 294 в Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что Махачев получил сильный ушиб ноги в поединке с Волкановски.

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