Махачев получил сильный ушиб ноги в поединке с Волкановски
- Gettyimages.ru
- © Chris Unger
«Была травма ноги. Бить ей не могу. Ходить могу, бегать. Как-то дома тренировался, забылся, ударил ногой по груше. Она снова заболела. Ходил к врачу. Он сказал, что нет переломов, но есть сильный ушиб», — сказал Махачев в эфире телеканала «Матч ТВ».
21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с Волкановски. На 294-м номерном турнире в Абу Даби (ОАЭ) он победил бойца с Зелёного континента нокаутом в первом раунде.
Ранее израильский боец опубликовал фото снаряда с именами Нурмагомедова и Махачева.