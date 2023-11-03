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Махачев получил сильный ушиб ноги в поединке с Волкановски

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев признался, что заканчивал титульный поединок с австралийцем Александером Волкановски с травмой.
Махачев получил сильный ушиб ноги в поединке с Волкановски
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Была травма ноги. Бить ей не могу. Ходить могу, бегать. Как-то дома тренировался, забылся, ударил ногой по груше. Она снова заболела. Ходил к врачу. Он сказал, что нет переломов, но есть сильный ушиб», — сказал Махачев в эфире телеканала «Матч ТВ».

21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с Волкановски. На 294-м номерном турнире в Абу Даби (ОАЭ) он победил бойца с Зелёного континента нокаутом в первом раунде.

Ранее израильский боец опубликовал фото снаряда с именами Нурмагомедова и Махачева.

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