Махачев получил сильный ушиб ноги в поединке с Волкановски

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев признался, что заканчивал титульный поединок с австралийцем Александером Волкановски с травмой.

«Была травма ноги. Бить ей не могу. Ходить могу, бегать. Как-то дома тренировался, забылся, ударил ногой по груше. Она снова заболела. Ходил к врачу. Он сказал, что нет переломов, но есть сильный ушиб», — сказал Махачев в эфире телеканала «Матч ТВ».

21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с Волкановски. На 294-м номерном турнире в Абу Даби (ОАЭ) он победил бойца с Зелёного континента нокаутом в первом раунде.

Ранее израильский боец опубликовал фото снаряда с именами Нурмагомедова и Махачева.