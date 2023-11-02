Израильский боец опубликовал фото снаряда с именами Нурмагомедова и Махачева
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«Нурмагомедов, Мухаммад, Махачев, Чимаев. Это для вас от Хаима Гозали», — написано на снарядах.
7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. При этом бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.
ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы». Израильская армия сообщила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
Напомним, что бойцы выразили поддержку народу Палестины в связи с событиями в секторе Газа.
Ранее Нурмагомедов высказался о возможном возобновлении карьеры.