Израильский боец опубликовал фото снаряда с именами Нурмагомедова и Махачева

Израильский боец смешанного стиля (MMA) Хаим Гозали выложил фото в социальную сеть с обращением к экс-чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову и действующему обладателю пояса Исламу Махачеву.

«Нурмагомедов, Мухаммад, Махачев, Чимаев. Это для вас от Хаима Гозали», — написано на снарядах.

7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. При этом бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы». Израильская армия сообщила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

Напомним, что бойцы выразили поддержку народу Палестины в связи с событиями в секторе Газа.

Ранее Нурмагомедов высказался о возможном возобновлении карьеры.