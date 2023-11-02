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Израильский боец опубликовал фото снаряда с именами Нурмагомедова и Махачева

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Израильский боец смешанного стиля (MMA) Хаим Гозали выложил фото в социальную сеть с обращением к экс-чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову и действующему обладателю пояса Исламу Махачеву.
Израильский боец опубликовал фото снаряда с именами Нурмагомедова и Махачева
  • Gettyimages.ru

«Нурмагомедов, Мухаммад, Махачев, Чимаев. Это для вас от Хаима Гозали», — написано на снарядах.

7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. При этом бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы». Израильская армия сообщила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

Напомним, что бойцы выразили поддержку народу Палестины в связи с событиями в секторе Газа. 

Ранее Нурмагомедов высказался о возможном возобновлении карьеры.

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