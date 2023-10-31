Нурмагомедов — о возобновлении карьеры: нелегко отказаться от $40 млн

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о возможном возобновлении карьеры.

«Когда ты лучший боец в мире, когда ты достаточно силён, когда у тебя есть деньги, когда ты знаменит, очень трудно сказать «нет» всем этим вещам. Нелегко отказаться от $20—30—40 млн. Но для меня это не самое главное, не самое важное. Это было непростое решение, но если оно принято — всё, конец», — сказал Нурмагомедов в интервью пресс-службе UFC.

Нурмагомедов завершил карьеру профессионального спортсмена в октябре 2020 года.

Спортсмен в 29 поединках в карьере не потерпел ни одного поражения. В последнем бою в октябре 2020 года Хабиб нанёс поражение удушающим приёмом американцу Джастину Гэтжи.

Ранее Нурмагомедов рассказал, чем ему был интересен поединок с ирландцем Конором Макгрегором в 2018 году.