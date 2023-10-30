Нурмагомедов: бой с Макгрегором был интересен мне, как фанату MMA

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, чем ему был интересен поединок с ирландцем Конором Макгрегором в 2018 году.

«Мне хотелось прочувствовать его силу и скорость, его точность и тайминг. Нам было по 30 лет, расцвет сил. Мне было это интересно, как фанату. Не только лишь по той причине, что он мой соперник или ненавистник», — сказал Нурмагомедов в интервью UFC Eurasia.

В 2018 году ирландец проиграл россиянину удушающим приёмом в четвёртом раунде, после чего команды двух бойцов бросились друг на друга с кулаками.

Макгрегор провёл свой последний бой в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём он потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.

Нурмагомедов завершил карьеру профессионального спортсмена в октябре 2020 года.

Ранее Нурмагомедов осудил отстранение футболиста «Ниццы» за поддержку Палестины.