В ожидании серии реваншей: что ждёт Махачева, Чимаева и Анкалаева после UFC 294

Ислам Махачев выразил желание перейти в полусредний дивизион после победы над Александром Волкановски на UFC 294, но скорее всего будет вынужден провести ещё несколько защит пояса в лёгком весе. Хамзат Чимаев с большой долей вероятности может вновь помериться силами с Камару Усманом, над которым он с большим трудом взял верх на турнире в Абу-Даби, а Магомед Анкалаев — вновь сразиться с Джонни Уокером, битва с которым была признана несостоявшейся. В свою очередь, эффектный нокаут в первом раунде может позволить Икраму Алискерову получить в оппоненты бойца из топ-15 средней категории, в то время как Шарабутдину Магомедову пока вряд ли стоит рассчитывать на подобное.

Шарабутдин Магомедов

Долгожданный дебют Шары Буллета в UFC произвёл неоднозначное впечатление. Он продемонстрировал ту самую ударную технику, которая восхищает его многочисленных фанатов, несколько раз очень жёстко приложил Бруно Силву и выиграл единогласным решением судей. Но вместе с тем и обнажил свои слабые стороны, о существовании которых ранее пусть и подозревали, но не говорили во всеуслышанье. Если в Китае, России и Таиланде его не наказывали за не самую надёжную защиту от тейкдаунов, то в крупнейшем MMA-промоушене планеты по полной эксплуатировали его слабости. И если бы местные судьи были чуть менее благосклонны к нему, это вполне могло стоить ему победы. Лишним поводом задуматься стали слова Даны Уайта на пресс-конференции, призвавшего Магомедова серьёзно поработать над этим аспектом.

При этом крайне сложно предугадать, кто станет его следующим соперником. Успех над Бруно Силвой скорее всего не позволит ему сходу пробиться в топ-15 сильнейших средневесов лиги, следовательно, рассчитывать на встречу с действующими звёздами категории не приходится. Вопрос лишь в том, как захотят поступить представители UFC — порадовать фанатов и свести Магомедова с ярким ударником типа Мишеля Перейры или вновь проверить его борцовские навыки в схватке с условным Андре Петроски. Спортсмены делили октагон неделей ранее и могут быть готовы вновь войти в него примерно в то же время, что и россиянин.

Икрам Алискеров

Другой представитель среднего дивизиона уже явно заслужил шанс разделить клетку с более интересным и именитым визави. Икрам Алискеров играючи сокрушил двух своих первых оппонентов в лице Филиппа Хоуза и Ворли Алвеса и теперь вполне может сразиться с одним из представителей рейтинга UFC. О чём он и сам заявил после окончания поединка на турнире в Абу-Даби.

Действительно, игнорировать Алискерова кажется в высшей степени несправедливым. Две подряд победы нокаутом над не самыми слабыми противниками — отличный повод испытать его в дуэли с более именитым бойцом. Благо организаторы и ранее были готовы предоставить ему эту возможность. На UFC 294 он должен был биться сначала с Пауло Костой, а затем с Нассурдином Имавовым, но в итоге схлестнулся с находящимся на спаде Алвесом. Однако не стушевался из-за частой смены соперника и подтвердил, что результат его дебютной битвы в лиге — не просто стечение обстоятельств.

Безусловно, наиболее интересным вариантом для самого Алискерова был бы поединок с тем же Костой, ведь победа над бывшим претендентом на пояс в 83,9 кг резко подняла бы его в цене и помогла включиться в гонку за титул. Однако тот слишком ненадёжен. За последние два с половиной года схватки с его участием отменялись аж пять раз и минимум трижды это происходило по его вине. А в марте 2022-го Люк Рокхолд был уверен, их дуэль также была перенесена из-за бразильца. Простой Икраму ни к чему, поэтому пока ему лучше сразиться с кем-нибудь другим. Например, с тем же Имавовым или Энтони Хернандезом. Хотя и они частенько снимаются с шоу в последнее время. Других же достойных бойцов придётся подождать — большая часть из них имеют планы на ближайшие два-три месяца.

Магомед Анкалаев

Поединок с Джонни Уокером должен был стать своего рода заявлением для Магомеда Анкалаева. В нём он мог как ответить людям, критиковавшим его за не самый яркий и слишком осторожный стиль ведения боя, так и завоевать статус первого претендента на титул. Ведь оппонент был более чем удобным. Бразилец уже давно не входит в элиту полутяжёлой категории и никогда не славился крепким подбородком — четыре поражения нокаутом тому яркое подтверждение.

Но россиянин был наказан за свою несдержанность, ведь так рисковать и пробивать коленом в той ситуации не имело никакого смысла. Он доминировал над бразильцем и с большой вероятностью не позволил бы ему продержаться в клетке и пяти минут, но нанёс запрещённый удар и был наказан за это. Да, поведение врача и его спорный вердикт будут обсуждаться ещё долго, но это не отменяет того, насколько неосмотрительно действовал Магомед.

Также по теме Пока Чимаев мучился с Усманом: Нурмагомедов и Алискеров уничтожили соперников, бой Анкалаева вновь закончился скандалом Хамзат Чимаев взял верх над Камару Усманом на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Уроженец Чечни был наголову сильнее соперника в первом...

И теперь он находится в непростой ситуации. Уже 11 ноября Иржи Прохазка и Алекс Перейра определят имя нового чемпиона UFC в 93 кг. И если бы Анкалаев взял верх над Уокером, то наверняка получил бы право сразиться с триумфатором этого противостояния, но теперь об этом стоит забыть. Это право скорее всего отойдёт бывшему обладателя трофея Джамалу Хиллу, если тот успеет восстановиться после разрыва ахиллова сухожилия. По самым оптимистичным прогнозам, тот может вернуться в строй уже в начале 2024-го. И если так и произойдёт, то уже весной-летом попробует вернуться на трон дивизиона.

Что же ждёт Анкалаева? Пока самым логичным кажется проведение реванша с Уокером. В своё время ему уже приходилось подтверждать крайне спорную победу в сражении с Ионом Куцелабой, вероятно, без повторной встречи не обойдётся и здесь. Сам Дана Уайт уже заявил о намерении «исправить это недоразумение», спровоцированное врачом, а самый логичный способ сделать это — вновь свести бойцов в октагоне. И если Джонни не получил серьёзных повреждений, случиться это может уже в ближайшее время.

Хамзат Чимаев

Не исключено, что реванш ждёт и представляющего ОАЭ уроженца Чечни. В первом раунде Хамзат Чимаев был великолепен и заслуженно взял его со счётом 10:8, но потом вновь напомнил всем о своих проблемах с выносливостью. Если бы не пара тейкдаунов, он не только не смог бы рассчитывать на победу решением большинства судей, но вполне мог потерпеть первое поражение в карьере. В последние десять минут боя Камару Усман выглядел заметно свежее визави, а нокаут в его исполнении не казался чем-то нереальным.

В преддверии поединка ходили слухи, будто его триумфатор получит право поспорить с Шоном Стрикландом за титул в среднем весе. И это наверняка бы произошло, если бы Чимаев сумел дожать Усмана и финишировать в первом раунде. Но теперь боссы UFC могут передумать и вновь свести Хамзата и Камару. Благо их бой-реванш гарантированно вызовет настолько большой интерес публики, что может возглавить не только еженедельный, но и номерной турнир.

И в этом случае будут даны ответы на многие вопросы. Настолько ли хорош Чимаев на самом деле? Способен ли он драться с топ-соперниками на протяжении не пяти, а 25 минут? Не рановато ли поспешили списать со счетов Усмана? После двух поражений было сложно не поставить крест на перспективах 36-летнего нигерийца, а согласие сразиться с уроженцем Чечни на коротком уведомлении выглядело сродни самоубийству. Но тот с честью преодолел это испытание и заслужил хотя бы ещё один шанс помериться силами с Хамзатом.

Ислам Махачев

В отличие от Усмана, Александру Волкановски возможность ещё раз попробовать свои силы в противостоянии с Исламом Махачевым явно не светит. Согласившись заменить травмированного Чарльза Оливейру на шоу в Абу-Даби, австралиец рискнул всем, но прогадал. И второй раз был бит россиянином. И хотя очередную неудачу можно списать на недостаток подготовки или другие обстоятельства, к проведению трилогии поражение нокаутом в первом раунде явно не располагает.

Также по теме Домашняя заготовка: Махачев нокаутировал Волкановски хай-киком и защитил титул UFC в лёгком весе Ислам Махачев сокрушил Александера Волкановски в бое-реванше, который прошёл на турнире UFC 294 в Абу-Даби. В начале четвёртой минуты...

Теперь Волкановски остаётся лишь вернуться в полулёгкий дивизион, в то время как перед Махачевым раскрываются грандиозные перспективы. Сам он явно нацелился на переход в полусредний вес и бой с победителем битвы между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном. Вот только Уайт явно против этого. На пресс-конференции он чётко дал понять, что пока у Ислама есть множество незаконченных дел в 70,3 кг, а о смене категории тому стоит задуматься не ранее, чем через год.

Поэтому, размышляя о будущих испытаниях Махачева, логичнее ограничиться представителями его дивизиона. И здесь на общем фоне выделяются тот же Оливейра и Джастин Гэтжи. Первый заслужил реванш с россиянином победой над Бенэилом Дариушем, второй — занял своё место в очереди после того, как сокрушил Дастина Порье. Вопрос лишь в том, стоит ли наказывать бразильца за пропуск UFC 294 и поднимать американца на первую строчку в списке претендентов? И ответ скорее будет отрицательным. Ведь глупо винить Чарльза в получении травмы, лишившей его возможности не только вновь разделить клетку с Исламом, но и побороться за титул. Как заявил Уайт, он считает также, хотя пообещал более детально изучить это.