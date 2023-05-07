На усмотрение судей: Стерлинг раздельным решением победил Сехудо, а Евлоев взял верх над Лопесом на UFC 288

Алджэмейн Стерлинг одержал победу над Генри Сехудо и в третий раз защитил титул чемпиона в легчайшем весе. Главный поединок турнира UFC 288 продлился все запланированные пять раундов, по истечении которых двое из троих судей встали на сторону действующего обладателя пояса. В свою очередь, Мовсар Евлоев несколько раз попался на болевой приём, но всё же сумел сломить сопротивление Диего Лопеса, а Икрам Алискеров эффектно нокаутировал Филиппа Хоуза в своём дебютном бою в чемпионате.

В мае крупнейшие ММА-промоушены мира решили немного поберечь своих сильнейших спортсменов и ограничились всего одним турниром, претендующим на статус обязательного к просмотру. В ночь на 7 мая в Ньюарке было запланировано номерное шоу Абсолютного бойцовского чемпионата, в главном поединке которого за трофей в легчайшем весе сражались действующий обладатель титула Алджэмейн Стерлинг и экс-чемпион в двух дивизионах Генри Сехудо, решивший возобновить карьеру и вернуться в октагон после трёх лет отсутствия. И пусть этого уже было достаточно для привлечения внимания огромной аудитории, приятным дополнением для фанатов должны были стать бои с участием таких звёзд, как Гилберт Бёрнс, Джессика Андраде и Мовсар Евлоев, восстановившийся после тяжелейшей травмы колена.

И хотя именно схватку с участием Евлоева российские болельщики ждали с особым нетерпением, первым делом им предстояло посмотреть на другого соотечественника. На этом же турнире в UFC дебютировал Икрам Алискеров, известный широкой публике по битве с Хамзатом Чимаевым. Тогда он пропустил разящий апперкот и оказался в нокауте уже на 146-й секунде боя. Но с того момента он добился огромного прогресса, взяв верх пять раз подряд, причём четырежды сделал это досрочно.

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Не удалось выстоять все запланированные пять раундов и Филиппу Хоузу — уроженцу штата Нью-Джерси, жаждущему проявить себя на глазах родных болельщиков. Правда, поначалу это ему удавалось. Американец здорово атаковал с дистанции и вбивал в корпус россиянина один мидл-кик за другим. Но развязка наступила внезапно. Смазав попытки ударов ногами и коленями, Алискеров выбросил молниеносную двойку и отправил соперника в глухой нокаут.

«Надеюсь, я оправдал ваши ожидания. Не буду долго затягивать, говорить громкие слова. Я пришёл сюда, у меня большие цели. Буду добиваться их», — сказал 30-летний россиянин, после чего бросил вызов Бо Никалу.

Что касается Евлоева, то мало кто ожидал, что вышедший на замену на коротком уведомлении Диего Лопес сумеет составить ему достойную конкуренцию. К 28 годам бразилец провёл 26 поединков в профессиональной карьере и потерпел пять поражений. И это при практически полном отсутствии опыта боёв в крупнейших лигах мира. К таковым можно отнести разве что сражение с Амиром Эльжуркаевым в ACB да дуэль с Жоандерсоном Брито на Dana White's Contender Series, в каждой из которых он уступил.

И хотя Евлоев выиграл единогласным решением судей, его выступление оставило неоднозначное впечатление. В первом раунде он пропустил несколько тяжёлых ударов и чуть было не оказался в нокдауне, после чего дважды позволял ловить себя на болевые. Сначала он попался на скручивание пятки, а затем и на рычаг локтя. И хотя сумел выйти из сложнейших ситуаций и довольно уверенно провёл оставшуюся часть пятиминутки, заставил серьёзно понервничать своих поклонников. Валидольной получилась и концовка заключительного отрезка, когда Мовсар вновь пропустил пару неплохих контрвыпадов в стойке, после чего был вынужден выбираться из кимуры и рычага колена.

В оставшееся время Евлоев смотрелся предпочтительнее, но близко к идеалу провёл лишь второй раунд. Россиянин нащупал дистанцию и принялся «обстреливать» заметно подуставшего Лопеса, а затем закрепил своё преимущество на земле. Он почти в четыре раза превзошёл его по значимым ударам (39:10), а по общему числу попаданий разница была ещё более впечатляющей (79:10).

Однако Лопес хоть и уступил, наверняка оставил о себе крайне приятное впечатление у руководства UFC. У него было всего пять дней на подготовку, но он не стушевался и был очень хорош в битве с десятым номером рейтинга полулёгкого веса. И хотя было заметно, что ему не хватает опыта статусных противостояний, да и его арсенал в стойке заметно скромнее, бразилец сумел на равных конкурировать с россиянином и имел шансы взять верх. Сам Евлоев отдал ему дань уважения и восхитился его навыками в грэпплинге, а также предположил, что на его выступлении могло сказаться празднование Рамадана.

Так или иначе, Евлоев выиграл 17-й поединок в карьере и остался непобеждённым, а через несколько месяцев может наконец сразиться с представителем верхней десятки категории. Сам россиянин заявил, что был бы не против помериться силами с Чэн Сон Джунгом.

Главную дуэль вечера предваряли две схватки с участием звёзд чемпионата, правда, ни одной из них не удалось подтвердить статус фаворита. Экс-чемпионка в минимальном весе Джессика Андраде сенсационно уступила нокаутом Ян Сяонянь, а Гилберт Бёрнс был бит Белалом Мухаммадом и не смог одержать третью победу за неполные четыре месяца. В январе он расправился с Нилом Магни, после чего отправил на пенсию Хорхе Масвидаля. Но менее месяца на восстановление после трёхраундовой битвы оказалось недостаточно.

Бёрнс ни разу не смог перевести Мухаммада на землю, не сумел найти свою дистанцию и почти вчистую уступил ему в стойке. На равных он сражался лишь в первых двух раундах, после чего стал пропускать заметно больше и в конечном счёте не оставил у судей вопросов относительно имени триумфатора. Все трое встали на сторону Белала, а один из них отдал ему все пять отрезков — 50:45. И это неудивительно, учитывая колоссальную разницу по числу попаданий (132:81).

После этого настала очередь главного боя вечера, и были все основания ожидать, что тот получится огненным. Заявку на это бойцы сделали на церемонии взвешивания, где чуть было не устроили потасовку. Однако начало получилось довольно спокойным. Спортсмены разведывали обстановку и обменивались редкими попаданиями, пока Сехудо без особых усилий не отправил соперника на канвас. До завершения отрезка Стерлинг ответил двумя тейкдаунам и забрал концовку.

Второй раунд Сехудо провёл увереннее и даже перебил Стерлинга, но выглядел не так здорово, как до паузы в карьере. Генри казался не таким быстрым, как раньше, довольно быстро «задышал» и практически не форсировал ход схватки, предпочитая размениваться на средней дистанции. И с учётом разницы в габаритах это было не лучшей идеей. Правда, Алджэмейн не мог этим воспользоваться и очень много мазал.

В третьем раунде Стерлинг попытался перехватить инициативу и применить навыки в грэпплинге, но против олимпийского чемпиона по борьбе это было сделать не так просто. Сехудо легко защитился от прохода в ноги, после чего сам уложил соперника на канвас, сделав серьёзную заявку на победу во второй пятиминутке подряд.

Возможно, ошибкой было говорить экс-чемпиону в двух дивизионах, что он может вести на карточках судей. В четвёртом раунде Сехудо взял небольшую передышку, в то время как Стерлинг пошёл вперёд и почти в два раза перебил его в стойке (36:21). Да, он по-прежнему позволял Генри работать первым номером и занимать центр клетки, но постоянно ловил соперника на встречном движении, а в клинче и вовсе был на голову сильнее.

По сути, судьбу дуэли решал заключительный, пятый раунд, который получился равным. С одной стороны, Сехудо превзошёл Стерлинга как по значимым ударам, так и по переводам на землю, но тяжелее были именно попадания Алджэмейна. Таким образом, перед судьями стояла крайне непростая задача в плане определения триумфатора.

В итоге мнение жюри разделилось. Один отдал победу Сехудо, в то время как двое встали на сторону Стерлинга, позволив ему в третий раз подряд защитить пояс в легчайшем дивизионе. И судя по реакции, публика в Ньюарке была с этим несогласна. Фанаты негативно отреагировали на вердикт и освистали чемпиона. А впоследствии сделали это ещё раз — после его перепалки с Шоном О'Мэлли, которого Алджэмейн сам вызвал в клетку.