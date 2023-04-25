«Понимает, что на одной ударке далеко не уедешь»: Бичуев о борьбе Павловича, победе над Блэйдсом и бое за титул UFC

Кёртис Блэйдс мог оказать большее сопротивление Сергею Павловичу в главном бою на турнире UFC Fight Night 222. Об этом в интервью RT рассказал тренер клуба «Ахмат» Мурад Бичуев. Он предполагал, что американец сделает акцент на борцовских навыках и будет доминировать в партере, как делал это в дуэли с Александром Волковым. Также специалист оценил прогресс соотечественника в грэпплинге, ответил на вопрос, считает ли его сильнейшим ударником тяжёлого дивизиона чемпионата, и объяснил, готов ли тот сражаться за титул с Джоном Джонсом.

— Сергей Павлович нокаутировал Кёртиса Блэйдса в первом раунде главного боя турнира UFC Fight Night 222. Вы ожидали, что россиянин так легко расправится с американцем?

— Если честно, предполагал, что в этой схватке Павлович может столкнуться с серьёзными проблемами. Всё же Блэйдс — очень серьёзный борец, один из сильнейших в тяжёлом дивизионе UFC. Поэтому ожидал от него большего в этом поединке. Думал, Кёртис с первых секунд будет пытаться переводить Сергея на канвас и доминировать на земле, как он делал это в предыдущих боях. Например, с тем же Александром Волковым. Но на деле всё сложилось иначе.

— С чем вы связываете тот факт, что Блэйдс решил размениваться с Павловичем в стойке?

— Сложно сказать, чем это обусловлено. Возможно, у его команды был определённый план, согласно которому он не собирался сразу использовать свои сильные стороны и хотел сначала поработать в стойке. Лично мне непонятно, зачем Блэйдс избрал такую тактику на этот поединок. Надо быть в команде, чтобы ответить наверняка. В итоге она не оправдала себя.

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— Быть может, Блэйдс опасался нарваться на встречный удар во время прохода в ноги? Все мы помним, как за подобное был наказан Бен Аскрен в дуэли с Хорхе Масвидалем.

— Не стоит исключать этого. Блэйдс специализируется именно на борьбе и зачастую пытается сразу же провести тейкдаун. И это немного предсказуемо. Наверняка в команде Кёртиса понимали, что Сергей будет ожидать прохода в ноги в дебюте и постарается жёстко встретить их подопечного. Поэтому и решили немного изменить план. Правда, дивидендов это не принесло.

— Тем не менее впоследствии Блэйдс всё же бросился в ноги, но не преуспел. Это говорит о прогрессе россиянина в защите от тейкдаунов или о неидеальном состоянии американца?

— Думаю, второй фактор мог быть крайне важным. Всё же к этому моменту Блэйдс пропустил достаточно жёстких ударов по голове и временами откровенно плыл, а в ноги и вовсе пошёл после того, как был потрясён тяжёлым джебом. В таком состоянии непросто повалить на настил столь физически мощного спортсмена, как Павлович. Возможно, будь Кёртис посвежее, ему бы удалось осуществить задуманное.

— Сам Павлович постоянно говорит, что он не такой плохой борец, как многим кажется. Но по этой схватке тяжело сделать выводы об этом?

— Насколько я слышал, часть сборов Павлович проводил в Дагестане. Безусловно, за короткий срок крайне сложно подтянуть борьбу, но это говорит о его желании работать над этим аспектом. И это вызывает уважение. Сергей прекрасно понимает, что на одной ударке далеко не уедешь. Каким бы ты ни был ярким нокаутёром, но рано или поздно тебе может попасться грэпплер, который поставит тебя в сложную ситуацию и лишит возможности использовать свои сильные стороны. Чтобы добиваться больших высот, необходимо быть универсалом.

В целом призываю всех бойцов посещать тренировочные лагеря на Кавказе, чтобы прогрессировать в грэпплинге. Там собраны сильнейшие борцы в мире, а нашей школе нет равных.

— Если составить мнение о борцовских навыках Павловича пока непросто, то его ударной техникой восхищаются многие. На ваш взгляд, его можно назвать лучшим в этом аспекте среди тяжеловесов UFC.

— Не считаю Сергея лучшим ударником дивизиона, но в топ-3 включил бы. На мой взгляд, лучшим является Джон Джонс, который обладает богатейшим арсеналом и не только великолепно контролирует дистанцию, но и способен бить из любых положений. Всё же Павлович в этом плане довольно однообразен и делает акцент на боксе, в то время как американец активно использует и ноги. Также очень тяжело бьёт бывший чемпион Стипе Миочич — его также не стоит сбрасывать со счетов. Думаю, с россиянином они примерно на одном уровне.

— По мнению многих экспертов, после этой победы Павлович будет назван первым претендентом на титул UFC в тяжёлом весе и получит возможность сразиться с триумфатором поединка Джонса и Миочича. Он готов к этому?

— На мой взгляд, Павловичу необходимо провести ещё хотя бы один бой перед тем, как биться за титул. Безусловно, он идёт на серии из шести побед подряд нокаутом в первом раунде, чего ранее не удавалось никому. И это здорово. Но в преддверии сражения за пояс ему стоило хотя бы раз провести в клетке если не все пять раундов, то хотя бы три. Когда ты заходишь в октагон и с ходу вырубаешь соперников, то постепенно привыкаешь к этому. И можешь оказаться банально не готов, если всё будет складываться иначе.

Идеальным вариантом для Павловича было бы подраться именно с Миочичем. Потому что Стипе способен стать для него серьёзным испытанием как в стойке, так и в партере. Но, если верить слухам, осуществить это не удастся. Ведь американец, скорее всего, сойдётся с Джонсом.

— Если Миочич недоступен, остаётся лишь один возможный кандидат в соперники Павловичу — бывший обладатель временного титула Сирил Ган. Битва с ним станет для него таким же интересным вызовом, как дуэль со Стипе?

— Не думаю, ведь в этом случае она, скорее всего, будет проходить в стойке. Ган не такой универсальный спортсмен, как те же Миочич и Джонс. Под него можно подстроиться, разработать конкретный план на битву с ним. И тогда Павлович сможет взять над ним верх.

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— Давайте представим, что Джонс сохранил пояс, а Павловича всё же назвали первым претендентом. Кого бы вы назвали фаворитом в их противостоянии?

— При всём уважении к Павловичу, не могу отдать ему предпочтение в этом поединке. Всё же на стороне Джонса колоссальный опыт и потрясающие навыки как в ударной технике, так и в борьбе. На мой взгляд, по совокупности умений он один из лучших представителей смешанных единоборств в истории, подтверждением чему являются более десяти побед в титульных схватках.

Кроме того, для Джонса пятираундовый бой — рутина, своего рода обычный день в зале. За свою карьеру он неоднократно проводил в клетке все отведённые 25 минут и умеет прекрасно распределять силы по дистанции. В этом ему практически нет равных. Чего не скажешь о Павловиче, за последние шесть лет ни разу не задержавшегося в октагоне более чем на пять. В этой битве Сергею необходимо будет решать вопросы как можно раньше, ведь с каждым отрезком ему будет всё тяжелее.

— Если сравнивать борцовские навыки Джонса и Блэйдса, кому бы вы отдали предпочтение?

— Они разные. Джонс более универсален и скорее проходит в ноги за счёт техники, а на полу способен провести удушающие и болевые приёмы. У Блэйдса более силовая манера. Да и в целом он обладает меньшим числом опций на земле.