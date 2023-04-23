Промоутер Арутюнян: пояс в руках Павловича — дело времени

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Российский промоутер Артур Арутюнян отреагировал на победу Сергея Павловича на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Промоутер Арутюнян: пояс в руках Павловича — дело времени
  • Gettyimages.ru

«У меня есть сомнения, что следующий титульный бой Павловича пройдёт против Джона Джонса, я вообще сомневаюсь, подерётся ли Джонс хотя бы ещё раз в UFC, зная историю его карьеры.

Кого бить Сергею в тяжёлом весе в случае ухода Джонса — это уже другой вопрос.  Скорей всего, следующим соперником для Павловича станет достаточно возрастной Стипе Миочич. И мы понимаем: пояс в руках Сергея — дело времени», — приводит слова Арутюняна пресс-служба «Нашего дела».

23 апреля россиянин одержал победу над американцем Кёртисом Блэйдсом в главном бою турнира UFC Fight Night 222. 30-летний россиянин стал первым бойцом в истории UFC, одержавшим шесть побед подряд нокаутом в первом раунде.

Всего на его счету 18 побед и одно поражение в 19 боях. 

Ранее сообщалось, как Павлович прокомментировал победу над Блэйдсом.

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