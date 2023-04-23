Боец UFC Павлович: мне нужен мой пояс

Российский боец MMA Сергей Павлович прокомментировал победу над американцем Кёртисом Блэйдсом в главном бою турнира UFC Fight Night 222.

«Вы не представляете, какую работу я проделал. Надеюсь, в этот раз мне тоже дадут бонус. И где мой пояс? Ответьте! Насколько я смотрел UFC, бонусы всегда давали страйкерам. Я могу бороться, но бонусы за борьбу не дают», — заявил Павлович после поединка.

Павлович стал первым бойцом в UFC с шестью победами подряд нокаутом в первом раунде. Россиянин продлил серию побед до шести боёв на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) серии Fight Night в Лас-Вегасе (США). На счету Павловича 18 побед и одно поражение. У Блэйдса 17 побед при четырёх поражениях.

Ранее сообщалось, что российский боец Алексей Шуркевич досрочно потерпел поражение от японца Масаюки Кикуири на турнире Bellator 295 в Гонолулу.