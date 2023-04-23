Шуркевич досрочно проиграл Кикуири на турнире Bellator 295

Российский боец Алексей Шуркевич досрочно потерпел поражение от японца Масаюки Кикуири на турнире Bellator 295 в Гонолулу.

Поединок завершился победой японца нокаутом во втором раунде.

На счету Какуири девять побед при двух поражениях и одной ничьей. У Шуркевича пятый проигранный бой из 18 (13 побед).

В главном бою мероприятия в легчайшем весе встретятся временный чемпион Рауфон Стотс и Патрик Микс.

Ранее стало известно, что чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации американец Джервонта Дэвис одержал победу над соотечественником Райаном Гарсией.