Дэвис победил Гарсию в боксёрском поединке в Лас-Вегасе
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Поединок в Лас-Вегасе завершился техническим нокаутом в седьмом раунде.
На счету 28-летнего Дэвиса 29 побед, 27 из которых нокаутом. 24-летний Гарсия потерпел первое поражение за 23 боя.
В 2020 году Дэвис на своём Lamborghini проехал на красный свет и столкнулся с автомобилем Toyota, в результате аварии пострадали четыре человека. Согласно стороне защиты, он возместил убытки за лечение трём из четырёх пострадавших в ДТП. Спортсмену огласят приговор 5 мая.
Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон назвал имя лучшего боксёра в мире на данный момент.