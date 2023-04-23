Дэвис победил Гарсию в боксёрском поединке в Лас-Вегасе

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) американец Джервонта Дэвис одержал победу над соотечественником Райаном Гарсией.

Поединок в Лас-Вегасе завершился техническим нокаутом в седьмом раунде.

На счету 28-летнего Дэвиса 29 побед, 27 из которых нокаутом. 24-летний Гарсия потерпел первое поражение за 23 боя.

В 2020 году Дэвис на своём Lamborghini проехал на красный свет и столкнулся с автомобилем Toyota, в результате аварии пострадали четыре человека. Согласно стороне защиты, он возместил убытки за лечение трём из четырёх пострадавших в ДТП. Спортсмену огласят приговор 5 мая.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон назвал имя лучшего боксёра в мире на данный момент.