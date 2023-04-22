Тайсон назвал Фьюри лучшим боксёром в мире
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«Боец номер один, лучший боксёр в мире — Тайсон Фьюри. Он сейчас является главной достопримечательностью бокса и самым узнаваемым персонажем в этом виде спорта», — цитирует Тайсона ESPN.
34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья. Спортсмен также является действующим чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).
Ранее глава Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса подтвердил прекращение переговоров о поединке между командами украинца Александра Усика и Фьюри.