Тайсон назвал Фьюри лучшим боксёром в мире

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон назвал имя лучшего боксёра в мире на данный момент.

«Боец номер один, лучший боксёр в мире — Тайсон Фьюри. Он сейчас является главной достопримечательностью бокса и самым узнаваемым персонажем в этом виде спорта», — цитирует Тайсона ESPN.

34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья. Спортсмен также является действующим чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).

Ранее глава Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса подтвердил прекращение переговоров о поединке между командами украинца Александра Усика и Фьюри.