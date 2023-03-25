Глава WBA подтвердил прекращение переговоров между командами боксёров Усика и Фьюри

Глава Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса подтвердил прекращение переговоров о поединке между командами украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри.

«WBA была уведомлена о прекращении переговоров об объединительном поединке. Следующим шагом станет запрос у (Даниэля. — RT) Дюбуа медицинского отчёта о травме передней крестообразной связки», — заявил Мендоса в Twitter.

Бой Фьюри с Усиком был назначен на 29 апреля.

Усик 21 августа в Джидде отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. В активе украинца 20 побед и ни одного поражения.

34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья.

Ранее промоутер Усика Александр Красюк сообщил, что бой с Фьюри сорвался.