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Промоутер Усика заявил, что бой с Фьюри сорвался

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Промоутер украинского боксёра Александра Усика Александр Красюк сообщил, что бой с Тайсоном Фьюри сорвался.
Промоутер Усика заявил, что бой с Фьюри сорвался
  • РИА Новости

«Если я начну вам пересказывать список требований Фьюри, не хватит ни одной, ни 15 минут. Был целый список, что он хотел получить, и эти требования были абсолютно неприемлемы, они были полным неуважением.

С огромным сожалением я должен признать, что бой не состоится. Усик возьмёт небольшой перерыв и выполнит свои обязательства», — приводит слова КрасюкаtalkSPORT.

Бой Фьюри с Усиком был назначен на 29 апреля.

Усик 21 августа в Джидде отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. В активе украинца 20 побед и ни одного поражения.

34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья.

Ранее сообщалось, что Усик и Фьюри согласовали условия проведения титульного боя за звание абсолютного чемпиона мира.

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