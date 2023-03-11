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Усик и Фьюри согласовали условия проведения титульного боя

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Президент WBA Жилберто Мендоса сообщил, что украинский боксёр Александр Усик и британец Тайсон Фьюри согласовали условия проведения титульного боя за звание абсолютного чемпиона мира.
Усик и Фьюри согласовали условия проведения титульного боя
  • Legion-Media

«Фьюри и Усик приближаются к подписанию контракта на бой за звание абсолютного чемпиона мира. Он пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 29 апреля. Обе стороны уведомили WBA, что согласовали условия», — приводит слова Мендосы ESPN.

34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья.

Усик 21 августа в Джидде отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. В активе украинца 20 побед и ни одного поражения.

Ранее Фьюри рассказал, что готов драться с кем угодно.

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