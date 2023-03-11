Усик и Фьюри согласовали условия проведения титульного боя
- Legion-Media
«Фьюри и Усик приближаются к подписанию контракта на бой за звание абсолютного чемпиона мира. Он пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 29 апреля. Обе стороны уведомили WBA, что согласовали условия», — приводит слова Мендосы ESPN.
34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья.
Усик 21 августа в Джидде отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. В активе украинца 20 побед и ни одного поражения.
Ранее Фьюри рассказал, что готов драться с кем угодно.