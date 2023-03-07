Фьюри: даже если сам дьявол выйдет на ринг, я буду драться
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«Даже если сам дьявол выйдет против меня на ринг, я буду с ним драться», — цитирует Фьюри Fight Hub TV.
Поединок между украинцем Александром Усиком и Фьюри состоится 29 апреля.
34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья.
Усик 21 августа в Джидде отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. Украинец также не знает поражений на профессиональном ринге — у него 20 побед.
Ранее промоутер Фьюри намекнул, что Тайсон может провести бой не с Усиком.