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Фьюри: даже если сам дьявол выйдет на ринг, я буду драться

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Чемпион WBC в тяжёлом весе Тайсон Фьюри рассказал, что готов драться с кем угодно.
Фьюри: даже если сам дьявол выйдет на ринг, я буду драться
  • Gettyimages.ru
  • © Zac Goodwin - PA Images

«Даже если сам дьявол выйдет против меня на ринг, я буду с ним драться», — цитирует Фьюри Fight Hub TV.

Поединок между украинцем Александром Усиком и Фьюри состоится 29 апреля.

34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья.

Усик 21 августа в Джидде отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. Украинец также не знает поражений на профессиональном ринге — у него 20 побед.

Ранее промоутер Фьюри намекнул, что Тайсон может провести бой не с Усиком.

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