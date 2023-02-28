Промоутер Фьюри намекнул, что Тайсон может провести бой не с Усиком
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«Мы всё ещё работаем над этим. Я думаю, на этой неделе так или иначе всё разрешится. Тайсон хочет драться в конце апреля, и я надеюсь, Усик будет в противоположном углу ринга», — цитирует Уоррена talk SPORT.
По информации агента Фьюри, поединок тяжеловесов состоится 29 апреля. 34-летний британец не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья.
Усик 21 августа в Джидде отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. Украинец также не знает поражений на профессиональном ринге — у него 20 побед.
Ранее Джон Фьюри, отец Тайсона, обратился к обладателю титулов WBA, WBO и IBF Усику.