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Отец Фьюри: Усик не ровня Тайсону

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Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в тяжёлом весе Тайсона Фьюри, обратился к обладателю титулов WBA, WBO и IBF украинцу Александру Усику.
Отец Фьюри: Усик не ровня Тайсону
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Livesey

«Отнесись к Тайсону, как к великому чемпиону, которым он и является. Перестань пытаться быть стороной А.

Усик не ровня Тайсону. Встань в очередь и тогда ты получишь бой. Не будешь уважать Тайсона, не получишь поединок. Тайсон — сторона А, Усик не достоин 50% гонорара. Он не смог продать O2 Arena. Так что вставай в очередь», — приводит слова Джона Фьюри Boxing Social.

Поединок между тяжеловесами состоится 29 апреля.

34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья.

Усик 21 августа в Джидде отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. Украинец также не знает поражений на профессиональном ринге — у него 20 побед.

Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум назвал условия, при которых состоится бой Фьюри и Энтони Джошуа.

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