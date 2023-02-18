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Арум назвал условия, при которых состоится бой Фьюри и Джошуа

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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, при каких условиях британец Тайсон Фьюри проведёт поединок с соотечественником Энтони Джошуа.

«В дальнейшем, если Фьюри одержит победу, и лучшим боем для него будет Джошуа, и они не будут лодырничать, как в прошлый раз, я бы, конечно, хотел провести этот поединок. Но только при условии, что Джошуа победит в апреле», — приводит слова Арума YouTube-канал iD Boxing. 

34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья.

Следующий поединок Фьюри проведёт с украинцем Александром Усиком 29 апреля. 

Украинец также не знает поражений на профессиональном ринге — у него 20 побед (13 — нокаутом).

Джошуа 1 апреля проведёт поединок с американцем Джермейном Франклином. 

Ранее сообщалось, что Джошуа поделился ожиданиями от поединка между Усиком и Фьюри.

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