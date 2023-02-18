Арум назвал условия, при которых состоится бой Фьюри и Джошуа
«В дальнейшем, если Фьюри одержит победу, и лучшим боем для него будет Джошуа, и они не будут лодырничать, как в прошлый раз, я бы, конечно, хотел провести этот поединок. Но только при условии, что Джошуа победит в апреле», — приводит слова Арума YouTube-канал iD Boxing.
34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья.
Следующий поединок Фьюри проведёт с украинцем Александром Усиком 29 апреля.
Украинец также не знает поражений на профессиональном ринге — у него 20 побед (13 — нокаутом).
Джошуа 1 апреля проведёт поединок с американцем Джермейном Франклином.
Ранее сообщалось, что Джошуа поделился ожиданиями от поединка между Усиком и Фьюри.