Шлеменко считает, что Павлович получит титульный бой

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Российский боец ММА Александр Шлеменко уверен, что российский боец UFC Сергей Павлович получит право на титульный бой.
Шлеменко считает, что Павлович получит титульный бой
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«Насчёт титульного боя всегда решает матчмейкинг. Тут вопрос в том, кого они захотят продвинуть. В данном случае у Сергея Павловича есть преимущество. Он все свои бои закончил досрочно, в первых раундах все победы — нокаутом. Так что он уже сделал всё для того, чтобы получить титульный бой.

Ещё на пресс-конференции Павловичу задавали вопрос об этом, будет ли он ждать титульного боя после поединка Джона Джонса и Стипе Миочича. Так что, на мой взгляд, он его получит», — заявил Шлеменко RT.

Ранее Шлеменко ответил, можно ли назвать Павловича лучшим ударником тяжёлого веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

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