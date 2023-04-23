Шлеменко считает, что Павлович получит титульный бой

Российский боец ММА Александр Шлеменко уверен, что российский боец UFC Сергей Павлович получит право на титульный бой.

«Насчёт титульного боя всегда решает матчмейкинг. Тут вопрос в том, кого они захотят продвинуть. В данном случае у Сергея Павловича есть преимущество. Он все свои бои закончил досрочно, в первых раундах все победы — нокаутом. Так что он уже сделал всё для того, чтобы получить титульный бой.

Ещё на пресс-конференции Павловичу задавали вопрос об этом, будет ли он ждать титульного боя после поединка Джона Джонса и Стипе Миочича. Так что, на мой взгляд, он его получит», — заявил Шлеменко RT.

Ранее Шлеменко ответил, можно ли назвать Павловича лучшим ударником тяжёлого веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).