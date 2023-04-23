Шлеменко ответил, считает ли Павловича лучшим ударником UFC

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Шлеменко ответил, можно ли назвать россиянина Сергея Павловича лучшим ударником тяжёлого веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Что касается того, можно ли назвать Павловича лучшим ударником UFC, то это смотря с кем сравнивать. Претендентов достаточно. Но то, что у него один из самых мощных ударов, — это однозначно», — сказал RT российский боец.

30-летний россиянин нокаутировал американца Кёртиса Блэйдса в главном бою турнира UFC Fight Night 222 и стал первым бойцом в истории промоушена, одержавшим шесть побед подряд нокаутом в первом раунде.

Ранее Шлеменко предположил, почему Блэйдс не пытался сразу перевести Павловича на землю.