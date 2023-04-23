Шлеменко ответил, считает ли Павловича лучшим ударником UFC
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«Что касается того, можно ли назвать Павловича лучшим ударником UFC, то это смотря с кем сравнивать. Претендентов достаточно. Но то, что у него один из самых мощных ударов, — это однозначно», — сказал RT российский боец.
30-летний россиянин нокаутировал американца Кёртиса Блэйдса в главном бою турнира UFC Fight Night 222 и стал первым бойцом в истории промоушена, одержавшим шесть побед подряд нокаутом в первом раунде.
Ранее Шлеменко предположил, почему Блэйдс не пытался сразу перевести Павловича на землю.