Шлеменко предположил, почему Блэйдс не пытался сразу перевести Павловича на землю

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Шлеменко объяснил, почему американец Кёртис Блэйдс только на третьей минуте пошёл в борьбу с россиянином Сергеем Павловичем в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 222.
Шлеменко предположил, почему Блэйдс не пытался сразу перевести Павловича на землю
  • Gettyimages.ru

«Сложно сказать, почему Кёртис Блэйдс только на третьей минуте пошёл в борьбу. Может, были какие-то проблемы, может быть, тактика была такая или он предполагал, что Сергей Павлович будет ждать этого и захочет встретить его на проходе. Блэйдс же пошёл в ноги, когда пропустил. Бывает такое, что, когда пропускаешь, начинаешь действовать вопреки планам. Возможно, здесь было то же самое», — сказал RT российский боец.

30-летний россиянин нокаутировал Блэйдса и стал первым бойцом в истории UFC, одержавшим шесть побед подряд нокаутом в первом раунде.

Ранее сообщалось, что Шлеменко единогласным решением победил швейцарца Ясубею Эномото на бойцовском турнире в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить