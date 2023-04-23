Шлеменко предположил, почему Блэйдс не пытался сразу перевести Павловича на землю

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Шлеменко объяснил, почему американец Кёртис Блэйдс только на третьей минуте пошёл в борьбу с россиянином Сергеем Павловичем в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 222.

«Сложно сказать, почему Кёртис Блэйдс только на третьей минуте пошёл в борьбу. Может, были какие-то проблемы, может быть, тактика была такая или он предполагал, что Сергей Павлович будет ждать этого и захочет встретить его на проходе. Блэйдс же пошёл в ноги, когда пропустил. Бывает такое, что, когда пропускаешь, начинаешь действовать вопреки планам. Возможно, здесь было то же самое», — сказал RT российский боец.

30-летний россиянин нокаутировал Блэйдса и стал первым бойцом в истории UFC, одержавшим шесть побед подряд нокаутом в первом раунде.

Ранее сообщалось, что Шлеменко единогласным решением победил швейцарца Ясубею Эномото на бойцовском турнире в Москве.