Корешков: если Павловичу всё-таки достанется Джонс, фаворита назвать будет сложно
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«Если Павловичу всё-таки достанется Джонс, то фаворита назвать будет сложно. Джон — очень разносторонний и сильный соперник, на которого потребуется особая стратегия. Думаю, что команда Сергея поможет ему хорошо подготовиться к бою с американцем, если таковой состоится», — заявил Корешков RT.
Ранее Корешков выразил мнение, что Павлович получит право сразиться за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе после победы над американцем Кёртисом Блэйдсом.