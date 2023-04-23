Корешков: если Павловичу всё-таки достанется Джонс, фаворита назвать будет сложно

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Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков затрудняется назвать фаворита боя россиянина Сергея Павловича с американцем Джоном Джонсом.
Корешков: если Павловичу всё-таки достанется Джонс, фаворита назвать будет сложно
  • Gettyimages.ru

«Если Павловичу всё-таки достанется Джонс, то фаворита назвать будет сложно. Джон — очень разносторонний и сильный соперник, на которого потребуется особая стратегия. Думаю, что команда Сергея поможет ему хорошо подготовиться к бою с американцем, если таковой состоится», — заявил Корешков RT.

Ранее Корешков выразил мнение, что Павлович получит право сразиться за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе после победы над американцем Кёртисом Блэйдсом.

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