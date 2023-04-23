Борьбы не получилось: Павлович нокаутировал Блэйдса в первом раунде на турнире UFC Fight Night 222

Сергей Павлович одержал досрочную победу над Кёртисом Блэйдсом в главном поединке турнира UFC Fight Night 222, который завершился в Лас-Вегасе. Россиянин не позволил американскому борцу перевести себя на землю, а в стойке был заметно сильнее и в шестой раз подряд выиграл нокаутом в первом раунде. 30-летний тяжеловес получил бонус за «Выступление вечера» и потребовал от руководства предоставить ему бой за титул.

Турнир UFC Fight Night 222 вполне мог считаться одним из самых важных в карьере Сергея Павловича. Триумф в дуэли с Кёртисом Блэйдсом практически гарантировал ему звание следующего претендента на титул в тяжёлом весе и выводил на победителя боя между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем. Это отлично понимал сам россиянин, о чём и говорил в многочисленных интервью перед шоу. Но осознавать важность поединка — не всегда значит подходить к нему максимально хладнокровным и в идеальном состоянии.

Ранее Павлович уже уступал сопернику при весьма странных обстоятельствах. В ноябре 2018 года он был бит Алистаром Оверимом в своём дебютном бою в UFC. Тогда боец не был похож сам на себя и продержался в октагоне всего 261 секунду, после чего капитулировал под градом ударов нидерландца. И хотя тогда многие объясняли его фиаско проблемами с борьбой и недостатком опыта, реальная причина была иной. Как признался Сергей, дело было в акклиматизации, не позволившей ему подойти к противостоянию в должных кондициях. Однако с тех пор он сделал выводы и больше не допускал подобных промашек.

Но если трудности с акклиматизацией больше не преследовали Павловича, а в нехватке опыта его уже никто не подозревал, то способность на равных конкурировать с лучшими грэпплерами по-прежнему вызывала сомнения. Хотя бы потому, что проверить это было невозможно. Пять последних поединков с его участием продлились суммарно чуть более девяти минут и представляли собой исключительно рубку в стойке. Теперь же россиянину предстояло помериться силами с одним из сильнейших борцов промоушена, в своё время «залежавшим» самого Александра Волкова, а также расправившимся с Алексеем Олейником, Шамилем Абдурахимовым и тем же Оверимом.

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Наверняка многие ожидали, что Блэйдс попытается перевести Павловича на землю уже на первых секундах, чтобы избежать разменов в стойке, каждый из которых мог стать для него последним. Однако американец удивил и на протяжении двух с половиной минут даже не помышлял о тейкдаунах. Кёртис отважно сражался с Сергеем и старался отвечать своим ударом на каждый выпад соперника, пусть и заметно уступал ему в скорости. Джебы россиянина регулярно «жалили» его точно в челюсть, а сокрушительные двойки несколько раз чуть было не отправили на канвас.

Со временем попадания Павловича стали оказывать всё больший эффект на оппонента. И когда Блэйдс чуть было не рухнул от джеба, в первый и единственный раз попытался нырнуть в ноги. Однако россиянин играючи остановил проход соперника и продолжил доминировать в стойке. А уже в начале четвёртой минуты прорвался на ближнюю дистанции и сбил его с ног. Шесть подряд попаданий в подбородок опустили Кёртиса на колени, после чего последовало зубодробительное добивание. Рефери Марк Годдард долго наблюдать за этим не смог.

Павлович в шестой раз подряд разобрался с соперником менее чем за пять минут, благодаря чему вышел на второе место по числу побед нокаутом подряд в истории UFC. По этому показателю он сравнялся с Доном Фраем, а выше только Чак Лидделл (семь). Россиянин был предельно уважителен и поблагодарил американца за яркий поединок, но поспешил потребовать сражения за трофей.

«Спасибо большое тем, кто за меня болел. Вы не представляете, какую большую работу я делаю. Очень тяжело тружусь. Надеюсь, в этот раз мне тоже дадут мой бонус. И где мой пояс? Дайте мой пояс… Уважение Кёртису Блэйдсу… Кто-то говорил, что он переведёт меня вниз. И что теперь? Ответьте! Сколько ни смотрел UFC, денежные вознаграждения всегда давали ударникам. Я могу бороться, но за это тебе не заплатят», — заявил Павлович.

Одну из просьб россиянина UFC удовлетворил сразу по окончании шоу и в четвёртый раз выписал ему $50 тыс. за «Выступление вечера». Что касается статуса первого претендента на титул, то официального объявления придётся подождать как минимум до окончания противостояния между Джонсом и Миочичем. Но заявку на его получение Павлович сделал.