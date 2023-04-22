Шлеменко — о победе над Эномото: ощущаю себя великолепно

Российский боец Александр Шлеменко прокомментировал победу над швейцарцем Ясубеем Эномото в поединке на бойцовском турнире в Москве.

«Ощущаю себя великолепно. Сам Александр Поветкин надел на меня пояс. О таком можно только мечтать. Всем спасибо. Я думаю, бой вам понравился. Эномото — молодец. Он всегда соглашался на сильные рубки и не прятался от серьёзных соперников. В России он дрался только с топами. Он красавец. Дальше бой в июле. Всех хочу пригласить», — заявил Шлеменко.

Бой прошёл по правилам кикбоксинга в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Шлеменко была присуждена победа единогласным решением судей.

Первый поединок между спортсменами состоялся в декабре 2014 года в рамках Fight Nights. Тогда победу единогласным решением судей одержал россиянин.

Ранее Шлеменко объяснил, почему решил провести поединок с Эномото.