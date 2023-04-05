Шлеменко объяснил, почему решил провести поединок с Эномото

Российский боец Александр Шлеменко объяснил, почему решил провести поединок против швейцарца Ясубея Эномото.

«Ясубей — интересный соперник. Тем более в последних боях он проигрывал только из-за того, что его бороли и залёживали. Он довольно хороший ударник. Поэтому я и согласился, мне это интересно», — приводит слова Шлеменко «Спорт-Экспресс».

Бой по правилам кикбоксинга пройдёт в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» 21 апреля в Москве.

Первый поединок между спортсменами прошёл в декабре 2014 года в рамках Fight Nights. Тогда победу единогласным решением судей одержал россиянин.

Ранее Магомед Исмаилов обратился к Шлеменко после того, как победил его на RCC 13.