Конор Макгрегор оскорбил Хабиба Нурмагомедова

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор оскорбил бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова.

«Кто-нибудь из бойцов ставил свой кошелёк друг против друга, а потом выполнял условия? Нужно это прекратить. Бои — это жёстко. Они могут закончиться как угодно», — написал Макгрегор в социальных сетях.

Пользователь написал ему, что Конор должен гонорар Хабибу Нурмагомедову после их боя. На это Макгрегор ответил: «Хабиб — толстая сука с сиськами».

Напомним, что в 2018 году бойцы провели очный поединок. Победу праздновал россиянин, он применил болевой приём в четвёртом раунде.

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался о влиянии Конора Макгрегора на Хабиба Нурмагомедова.