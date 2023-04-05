Кормье: Макгрегор сделал из Нурмагомедова суперзвезду

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался о влиянии Конора Макгрегора на Хабиба Нурмагомедова.

«Конор сделал двух моих лучших друзей суперзвёздами. Он сделал Хабиба мегазвездой, а Порье поднял до такого уровня популярности, о котором тот даже не мечтал. Так что Конор не только продвигает себя, но и помогает другим бойцам», — сказал Кормье на шоу DC & RC.

Напомним, что в 2018 году бойцы провели очный поединок. Победу праздновал россиянин, он применил болевой приём в четвёртом раунде.

Всего на счету Конора 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру. Хабиб провёл в ММА 29 боёв и ни разу в них не проиграл.

Ранее Нурмагомедов получил награду за жизненные достижения в Абу-Даби.